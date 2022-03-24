شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات النواب": لا يوجد مواد عقابية بالقانون الجديد ونستهدف تذليل العقبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، إن قانون 152 لسنة 2020 المعني بالمشروعات الصغيرة يحتوى على 109 مادة كلها مميزات لا يوجد به أى مادة عقابية لأى صاحب مشروع.

جاء ذلك خلال اجتماع وفد لجنة المشروعات بمستثمري منطقة مرغم الصناعية.

وأضاف مرعى، أن الدولة المصرية مهتمة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنه داعم للاقتصاد الوطني ونجاحه ضرورة مهمة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تعمل بشكل متناسق ومترابط في كافة القضايا والدليل وجودنا هنا، حيث يوجد المسئولين عن الضرائب وجهاز المشروعات وهيئة التنمية الصناعية لإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة، مشيرا إلى أنه تواصل مع وزيرة الصناعة نيفين جامع بخصوص زيارة مرغم فأشارت إلى أن أى توصيات بخصوص أى معوقات لحلها سيتم العمل عليها لدعم المستثمرين.

وأشار مرعى إلى أن الدولة المصرية واجهت تحديات كبيرة، وتجاوزت كل ذلك، ونجحت الدولة المصرية فى تجاوز أزمة كورونا، والآن الأزمة العالمية ولكن الحكومة بتوجيهات القيادة السياسية اتخذت حزمة قرارات لتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا.

ويضم وفد اللجنة الذى يزور محافظة الأسكندرية، سيد سلطان عضو اللجنة وعضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، والنواب رحاب موسي وغادة الضبع ومني عبد الله وطارق السيد وهاله ابو السعد وكيلة اللجنه ، و مصطفي المختار أمين لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ومن وزارة التنمية المحلية المستشار وليد البوشي المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية، ومحمد عبد الملك من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووفد من هيئة التنمية الصناعية برئاسة محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية ،وحازم عنان نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية.