شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تحذر دول أوروبا من هذا الأمر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:
قال وزير خارجية أوكرانيا ديميترو كوليبا: إنه في حال إذا أذعنت أوروبا لبوتين ودفعت ثمن النفط بالروبل فسيكون ذلك مساعدة للروس على قتل الأوكرانيين.
في غضون ذلك، أعلن رئيس وزراء ليتوانيا، بحسب قناة “العربية”؛ أن التأييد لسياسات بوتين يتزايد وهو أمر يثير القلق الشديد – بحسب وصفه-.
ويتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا لليوم التاسع والعشرين على التوالي منذ بدايته في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.
فيما تواجه روسيا عقوبات غير مسبوقة طالت العديد من القطاعات والشركات، والمصارف، فضلاً عن رجال الأعمال والأثرياء، والسياسيين والنواب، فرضتها عليها أمريكا ودول غربية كثيرة إثر هجومها على أوكرانيا.
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