شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: خسائر روسيا أكثر من 40 ألف جندي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

صرّح وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، بأن “الدعم الدولي الذي تتلقاه كييف يتزايد تدريجيًا”، مؤكدًا أن “خسائر العدو أكثر من 40 ألف جندي بين قتيل وجريح وأسير ومفقود”.

وتابع ريزنيكوف أن القوات المسلحة الأوكرانية “أسقطت أكثر من 100 مقاتلة روسية ودمرت أكثر من 520 دبابة و1500 مدرعة منذ بدء الحرب”.

وقال: “لا يزال أمامنا فترة صعبة للغاية وسنطرد القوات الروسية من أرضنا”.

ويتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا لليوم التاسع والعشرين على التوالي منذ بدايته في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، فيما تواجه روسيا عقوبات غير مسبوقة طالت العديد من القطاعات والشركات، والمصارف، فضلاً عن رجال الأعمال والأثرياء، والسياسيين والنواب، فرضتها عليها أمريكا ودول غربية كثيرة إثر هجومها على أوكرانيا، فيما تضافرت كافة الدول الغربية لدعم أوكرانيا بالسلاح والمساعدات الإنسانية.