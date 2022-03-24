شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصومالي : الهجمات الأخيرة في البلاد تهدف إلى تعطيل الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي إن هناك علاقة بين الهجوم الانتحاري الذي أودى بحياة النائبة آمنة محمد عبدي في بلدوين والهجوم على مطار مقديشو الدولي.

وأوضح روبلي في بيان أصدره أن الحادثين يهدفان إلى تعطيل الانتخابات وترهيب الشعب الصومالي والشركاء الدوليين ،ووصف ما حدث بأنه جريمة منظمة نظراً للتوقيت والشخصيات والمواقع المستهدفة.

وأكد الرئيس الصومالي أن هذه الحوادث لن تمنع البلاد أبداً من مواصلة الانتخابات وإتمامها في أقرب وقت ممكن.

يذكر أن الصومال قد شهد يوم أمس عدداً من الهجمات الإرهابية استهدفت مواقع عسكرية وحيوية في البلاد أوقع بعضها قتلى وجرحى.