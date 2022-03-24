زيلينسكي يطلب من حلف الناتو مساعدة عسكرية بدون قيود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس من حلف شمال الأطلسي (ناتو) تزويد بلاده بـ"مساعدة عسكرية بدون قيود" لكي تتمكّن من مواجهة الجيش الروسي الذي تصده أوكرانيا حاليًا "في ظروف غير متكافئة".



وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نُشر على حسابه على تلغرام في وقت يجتمع فيه قادة دول أعضاء الناتو في قمة استثنائية في بروكسل "من أجل إنقاذ الناس ومدننا، أوكرانيا بحاجة إلى مساعدة عسكرية بدون قيود. مثلما روسيا تستخدم، بدون قيود، كلّ ترسانتها ضدّنا".

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلف شمال الأطلسي "الناتو" بدعم بلاده بريا وجويا وبحريا، متهما روسيا باستخدام قنابل الفسفور دون أن يذكر أدلة.

جاء ذلك في خطاب مصور مسبقا نشرته الرئاسة الأوكرانية وموجه إلى حلف الناتو الذي يعقد قادته قمة في بروكسل لمناقشة الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا بحاجة لمقاتلات ودبابات ودفاع جوي أفضل وأسلحة مضادة للسفن.

وأضاف أن "روسيا تعتزم المضي قدما واستهداف دول شرقية بالحلف"، مشيرا إلى أن موسكو استخدمت قنابل الفسفور ولكن دون أن يذكر أدلة، وتنفي روسيا تلك الاتهامات.