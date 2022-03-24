شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزيرا خارجية السعودية وبريطانيا يبحثان هاتفياً المستجدات الإقليمية والدولية.. تفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الخميس، مع وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية إليزابيث تروس هاتفياً أبرز المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم، أن الوزير بن فرحان تلقى اتصالاً هاتفياً من وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية، استعرضا خلاله العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وأوضحت أن الجانبين بحثا أيضاً التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة أبرز المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية.

ويأتي الاتصال الهاتفي بعد حوالي أسبوع من لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في العاصمة الرياض.