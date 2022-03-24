زيلينسكي يطالب الناتو بدعم بري وجوي وبحري ضد روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلف شمال الأطلسي "الناتو" بدعم بلاده بريا وجويا وبحريا، متهما روسيا باستخدام قنابل الفسفور دون أن يذكر أدلة.



جاء ذلك في خطاب مصور مسبقا نشرته الرئاسة الأوكرانية وموجه إلى حلف الناتو الذي يعقد قادته قمة في بروكسل لمناقشة الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا بحاجة لمقاتلات ودبابات ودفاع جوي أفضل وأسلحة مضادة للسفن.

وأضاف أن "روسيا تعتزم المضي قدما واستهداف دول شرقية بالحلف"، مشيرا إلى أن موسكو استخدمت قنابل الفسفور ولكن دون أن يذكر أدلة، وتنفي روسيا تلك الاتهامات.