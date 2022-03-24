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زيلينسكي يطالب الناتو بدعم بري وجوي وبحري ضد روسيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022

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طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلف شمال الأطلسي "الناتو" بدعم بلاده بريا وجويا وبحريا، متهما روسيا باستخدام قنابل الفسفور دون أن يذكر أدلة.

 

جاء ذلك في خطاب مصور مسبقا نشرته الرئاسة الأوكرانية وموجه إلى حلف الناتو الذي يعقد قادته قمة في بروكسل لمناقشة الحرب الروسية الأوكرانية.

 

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا بحاجة لمقاتلات ودبابات ودفاع جوي أفضل وأسلحة مضادة للسفن.

 

وأضاف أن "روسيا تعتزم المضي قدما واستهداف دول شرقية بالحلف"، مشيرا إلى أن موسكو استخدمت قنابل الفسفور ولكن دون أن يذكر أدلة، وتنفي روسيا تلك الاتهامات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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