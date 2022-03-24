تسجيل 429 وفاة وأقل من 27 ألف إصابة بكورونا خلال آخر 24 ساعة بروسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تراجعت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا لليوم الثاني على التوالي إلى ما تحت عتبة الـ27 ألفا.



وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا امس أنها رصدت خلال الساعات الـ24 الماضية 26826 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 26394 إصابة في اليوم السابق)، ونقل 5109 من المرضى الجدد إلى المستشفى.

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا خلال اليوم الأخير في روسيا بواقع 429 حالة وفاة (مقابل 472 وفاة أمس)، بينما تماثل 70622 مريضا للشفاء.

وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة 17 مليونا و664621 إصابة بكورونا، منها 365802 حالة وفاة، و16 مليونا و417422 حالة شفاء.

وتلقى أكثر من 88.7 مليون شخص في البلاد حتى امس الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، وأكمل أكثر من 84.9 مليون منهم تطعيمهم بالجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الجماعية في البلاد بـ51.7%.