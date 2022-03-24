أوكرانيا تؤكد أن اتفاق على 7 ممرات إنسانية ولكن لا ممر آمن لماريوبول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك، إنه تم التوصل إلى اتفاق على إقامة 7 ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من بلدات ومدن أوكرانية اليوم الخميس.



وأضافت أن المدنيين الذين يحاولون مغادرة ماريوبول المحاصرة سيجدون وسائل نقل في بيرديانسك القريبة، موضحة أن روسيا لا تسمح بإقامة ممر آمن من أو إلى وسط المدينة الساحلية الجنوبية.

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الخميس، إن الحكومة الروسية غير مهتمة بالتفاوض على وقف إطلاق النار في أوكرانيا حالياً إذ أن جيشها لم يحقق بعد أهدافه العسكرية.

وأضاف في مقابلة مع قناة تي.في.إي الإسبانية "في الوقت الحالي، لا تريد روسيا الجلوس والتفاوض على أي شيء: ما تريده هو احتلال الأرض".

وأضاف "أنها ترغب في تطويق الساحل إلى الحدود مع مولدوفا وعزل أوكرانيا عن البحر، إنها تريد التفاوض بشكل جاد فقط عندما تحقق مركز قوة".

وتابع قائلاً إن الاتحاد الأوروبي وحلفاءه سيواصلون تزويد الجيش الأوكراني بالمساعدات العسكرية.

وأضاف "أمر مهم لأن كل شيء سيتحدد خلال الخمسة عشر يوما المقبلة، ما سيسجل في التاريخ هو قدرة الأوكرانيين على المقاومة".