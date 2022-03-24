عمان تعتزم استخدام عائدات النفط في خفض الدين العام وزيادة الإنفاق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تعتزم سلطنة عمان استخدام الزيادة الكبيرة في عائدات تصدير النفط نتيجة ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية، في خفض معدل الدين العام وزيادة الإنفاق على المشروعات التنموية.



ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان قوله "سنسعى لاستغلال ارتفاع إيرادات النفط بأكبر قدر ممكن للتخلص من الدين العام للبلاد، وما سيتبقى سيتم إنفاقه على المشروعات التنموية".

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى ارتفاع أسعار النفط نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في إيرادات الدول النفطية بالشرق الأوسط، وزيادة احتمالات تحقيق فوائض كبيرة في ميزانياتها، حتى للدول ذات أضعف أداء اقتصادي، إذا استمرت أسعار النفط المرتفعة.

وتطبق عمان سلسلة من الإصلاحات لتحقيق توازن ميزانيتها وتقليل دينها العام، بما في ذلك فرض ضريبة القيمة المضافة في العام الماضي.

وكانت وزارة المالية العمانية قد ذكرت في يناير(كانون الثاني) الماضي، أنها تتوقع وصول عجز ميزانية العام الحالي إلى 3.9 مليار دولار في حال وصول متوسط سعر النفط إلى 50 دولار للبرميل.