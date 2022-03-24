في يناير.. ارتفاع العجز التجاري بفلسطين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أظهرت بيانات رسمية، صدرت الخميس، ارتفاع العجز التجاري لفلسطين في يناير (كانون الثاني) الماضي، جراء انخفاض الصادرات بوتيرة أعلى من الواردات.



وقال الجهاز المركزي للإحصاء، في تقرير حول التجارة الخارجية أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفاً) الخميس، إن العجز التجاري ارتفع إلى 485.5 مليون دولار، بزيادة 1% على أساس شهري مقارنة مع ديسمبر (كانون الأول) الماضي ، و24% على أساس سنوي مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2021.

وأظهرت البيانات الجديدة انخفاض الصادرات الفلسطينية خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي بنسبة 16% على أساس شهري، و30% على أساس سنوي، لتصل إلى 132.8 مليون دولار.

وانخفضت الصادرات إلى إسرائيل خلال الشهر بنسبة 18% على أساس شهري، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 85% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، كما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 1% مقارنة مع الشهر السابق.

كما انخفضت الواردات خلال الشهر بنسبة 3% مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 26% مقارنة مع شهر يناير (كانون الثاني) من عام 2021، وبلغت قيمتها 618.3 مليون دولار.