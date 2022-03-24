شكرا لقرائتكم خبر عن حوافر تشجيعية لدعم الشركات فى مجال جمع وتدوير المخلفات الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقرت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، قيام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم الشركات في مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات الزراعية بحزمة من الحوافز.

ووفقاً للائحة التنفيذيه، يقوم جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدعم الشركات أو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيـة الصغر العاملة في مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات الزراعية، من خلال تقـديم حزمة من الحوافز التمويلية والفنية، لتعزيز دور تلك الشركات أو المشروعات في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية. كما يضع الجهاز الآلية اللازمة لتشجيع مولد المخلفات الزراعيـة علـى جمعها وكبسها في مناطق الزراعة ونقلها إلى مراكز تجميـع خاصـة يـحـددها الجهاز، وتقديم الدعم الفني من تدريب وتأهيل وتوعية للعـاملين فـي منظومـة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية وللجهاز أن يخصص من موازنته جائزة سنوية لأفـضـل المـشـاريـع فـي مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية.

وعرف القانون رقم 202 لسنة 2020، "المخلفات الزراعية" بأنها تلك المخلفات الناتجة بشكل مباشر عن أنشطة زراعية أو بستانية أو الحدائق أو الأشجار أو الناتجة عن أنشطة تربية الحيوانات أو الطيور.

تجدر الإشارة هنا إلي أن الجهة الإدارية يقصد بها الجهة المسئولة عن إدارة المخلفات وهي المحافظة بنطاقها الإداري أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال، وذلك فيما يخص المخلفات غير الخطرة، وهى الوزارة المختصة بحسب الأحوال فيما يخص المواد والمخلفات الخطرة.