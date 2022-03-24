شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: علاج فيروس سى كان يباع بالخارج بـ80 ألف جنيه ومصر تقدمه بالمجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة جريدة الخليج 365 ورئيس التحرير، أن الدولة قطعت شوطا كبيرا فى ملف التنمية المستدامة، وملف الصحة من بين الملفات الهامة ، قائلا: كنت مهتم بملف الصحة وتعاملت مع فيروس الكبد سى، والحقيقة ان المبادرة الرئاسية فى القضاء على الفيروس انجاز يكفى الكثير، مشيرا الى أنه فى وقت من الأوقات كان الفقير يموت لعدم وجود علاج، مشيرا إلى أنه فى الوقت الحالي العلاج كان فى الخارج بقيمة 80 ألف جنيه ومصر تقدمه بالمجان .

وأضاف رئيس تحرير جريدة الخليج 365، خلال كلمته فى المؤتمر العلمى الدولى الثالث لكلية الإعلام- جامعة الأزهر، تحت عنوان الإعلام العربى والمبادرات الوطنية فى ضوء أهداف التنمية المستدامة، انه لولا أن لدينا إصلاح اقتصادى لوصل التضخم لـ 15 و20 %، وفى الوقت الحالى يقول التلفزيون الألمانى ان الزيت وبعض السلع مش موجودة فى السوبر ماركت، مشيرا إلى ان الشعب الألمانى يواجهة ازمة عالمية بسبب ارتفاع الاسعار، رغم ان ألمانيا دولة كبيرة ولها اقتصاد قوى، وعلى الرغم من ذلك فإن مصر تواجه الغلاء بشكل جيد.

وتابع القصاص: بعض الناس تقول متعملش مشروعات وادى الناس الفلوس تجيب بها أكل، ولكن هذا خطأ لأن لولا المشروعات مثل الزراعة وزيادة زراعة القمح مثلا وتطوير الصوامع وغيرها، كنا الآن فى أزمة، وكذلك لا يمكن ان نهتم بالصناعة بدون إنشاء طرق لنقل ما يخص الصناعة.

وقال القصاص، أن فرص العمل تأتى من شغل القطاع الخاص والمشروعات القومية، فمثلا: المدن الجديدة وتطوير النسيج مثلا وغيرها وفرت الكثير من فرص العمل.

وأوضح رئيس تحرير جريدة الخليج 365، أن البعض يتحدث دون وعى ودون فهم، فمثلا دولة مثل فنزويلا بدأت تتراجع، وعلى الأعلام ان يقدم نماذج من التنمية المستدامة التى تشهدها الدولة، فمثلا زراعة المليون ونصف فدان هيخفض استهلاكك من الدول الاخرى.

وأكد القصاص أن الإعلام له دور كبير فى التوعية والتثقيف واظهار الحقيقة ووجهات النظر مثل نقل حقيقة ما يحدث فى حرب اوكرانيا .