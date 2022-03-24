شكرا لقرائتكم خبر عن وفد "صحة النواب" يتفقد مستشفى إيزيس بالأقصر ويتابع منظومة العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد وفد برلماني من لجنة الصحة بمجلس النواب، الذي يزور محافظة الأقصر حاليا، مستشفى ايزيس بالبياضية ووحدة طب الأسرة وحديثي الولادة بالبياضية، حيث كان في استقبال الوفد، مدير مستشفى ايزيس بالبياضية الدكتور الطاهر صباح الدين الوفد وعدد من الأطباء.

واستعرض "الطاهر" أوضاع المستشفى قائلا:" يوجد 34 حضانه 4 غرف عمليات و 6 غرف ولادة و18 سرير داخلي وبنك دم تجميعي".

واطلع الوفد البرلماني على كيفية الحجز وموعد الكشف والاطلاع على السيستم الالكتروني للحجز والكشف وغرف تحضير العمليات، وغرف العمليات والحضانة

يذكر أن وفد برلماني من لجنة الصحة بمجلس النواب يقوم بزيارة لمحافظة الأقصر لمتابعة أعمال تطوير مستشفيات التأمين الصحي الشامل

ويتفقد الوفد عدد من المستشفيات في مراكز محافظة الأقصر والوقوف على أعمال تطوير بعض المستشفيات ومن المقرر أن يلتقي الوفد البرلماني بمحافظ الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة وتستمر الزيارة الميدانية للوفد البرلماني 3 أيام حيث تفقد الوفد أمس مبنى الهيئات وزيارة مستشفى الكرنك بالأقصر و تفقد أعمال التطوير المستشفى الأقصر الدولي ومجمع الأقصر الدولي و بندر الأقصر، مركز طب الأسرة الجديد.

ويضم الوفد البرلماني الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب والدكتور محمد الوحش وكيل اللجنة والدكتور محمود حمدي أحمد أبو الخير وكيل اللجنة والدكتور کریم بدر امين سر اللجنة والدكتورة سهير عبد الحميد والدكتورة عبلة الألفي والدكتورة إيناس عبد الحليم والدكتورة راوية مختار الدكتورة إيرين سعد والدكتور محمود عزب.