شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تتهم أمريكا بتطوير سلالة من الجمرة الخبيثة في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اتهمت وزارة الدفاع الروسية أمريكا، اليوم الخميس، بتطوير سلالة من الجمرة الخبيثة في أوكرانيا، وأكدت أنها تملك الدليل على ذلك، وفقًا لـ”العربية”.

وقالت الدفاع الروسية إنها اكتشفت أدلة تثبت تورط الولايات المتحدة في تطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا.

وكان وزير الخارجية الروسي، اتهم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” منذ أسبوعين بـ”تطوير تجارب بيولوجية في أوكرانيا”، كما اتهم أوكرانيا بأنها ترغب بعقد الاجتماعات فقط من أجل الاجتماع، وأن هناك مرتزقة يقاتلون إلى جانب القوات الأوكرانية، كما اتهمها باستخدام المدنيين كدروع بشرية.

وقال لافروف إن موسكو لا تخطط لمهاجمة أي دولة أوروبية، لكنه عاد واتهم الاتحاد الأوروبي بانتهاك كل المواثيق، وتقديم الأسلحة الفتاكة لأوكرانيا، محذرًا من وصولها لأيادي “الإرهابيين” واستخدامها ضد الطائرات المدنية.