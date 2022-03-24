شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولة روسية: لا نستبعد عقد لقاء بين “بوتين” ورئيس أوكرانيا لبحث الأزمة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:
كشفت مسؤولة روسية، أن المسئولين بروسيا لا يستبعدون عقد لقاء بين بوتين ورئيس أوكرانيا لبحث الأزمة الأوكرانية.
وأمس الأول الثلاثاء؛ أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي ضرورة عقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتعرف على موقف موسكو بشأن إنهاء الحرب.
ونقلت رويترز عن وكالة إنترفاكس الأوكرانية، تأكيد زيلنسكي أنه لا قرار فوري ممكن حاليا بشأن الإقليم الأوكراني المحتل.
هذا ودخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ 29، فيما استمر القصف الروسي على المدن الأوكرانية.
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