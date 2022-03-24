شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: أمريكا تحاول شيطنة روسيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وصف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، التصريحات الأمريكية بشأن احتمال استخدام روسيا أسلحة كيميائية في أوكرانيا بأنها محاولة لـ”شيطنة روسيا عبر الاتهامات التي توجهها لنا”.

وقال أنطونوف: “مثل هذه التصريحات لا تساوي شيئا، وهي تتجاوز إطار المنطق السليم”، مؤكدًا أن “محاولة الولايات المتحدة منح نفسها حق تحديد من هو مجرم الحرب تثير النفور”.

وأكد السفير الروسي أنه لا يمكن لدولة دمرت العديد من الدول وأزهقت مئات الآلاف من الأرواح أن تلعب دور الحكم.

ويتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا لليوم التاسع والعشرين على التوالي منذ بدايته في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، فيما تواجه روسيا عقوبات غير مسبوقة طالت العديد من القطاعات والشركات، والمصارف، فضلاً عن رجال الأعمال والأثرياء، والسياسيين والنواب، فرضتها عليها أمريكا ودول غربية كثيرة إثر هجومها على أوكرانيا، فيما تضافرت كافة الدول الغربية لدعم أوكرانيا بالسلاح والمساعدات الإنسانية.