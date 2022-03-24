شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تمدد إغلاق المطارات القريبة من أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت روسيا تمديد القيود المفروضة على حركة النقل الجوي للمدنيين بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن وكالة السفر الجوي الاتحادية الروسية اليوم الخميس القول إنه تم تمديد إغلاق 11 مطارا في المنطقة، الذي تم فرضه في 24 شباط/فبراير الماضي، إلى الأول من نيسان/أبريل المقبل.

ويشار إلى أن سوتشي هو المطار الوحيد المتبقى الذي مازال يعمل على ساحل البحر الاسود.

وأظهرت أنظمة تعقب الطائرات على الانترنت الطائرات تتجاوز المجال الجوي في غرب جنوب روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.