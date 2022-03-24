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روسيا تمدد إغلاق المطارات القريبة من أوكرانيا

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الدمام - شريف احمد - قررت روسيا تمديد القيود المفروضة على حركة النقل الجوي للمدنيين بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن وكالة السفر الجوي الاتحادية الروسية اليوم الخميس القول إنه تم تمديد إغلاق 11 مطارا في المنطقة، الذي تم فرضه في 24 شباط/فبراير الماضي، إلى الأول من نيسان/أبريل المقبل.

ويشار إلى أن سوتشي هو المطار الوحيد المتبقى الذي مازال يعمل على ساحل البحر الاسود.

وأظهرت أنظمة تعقب الطائرات على الانترنت الطائرات تتجاوز المجال الجوي في غرب جنوب روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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