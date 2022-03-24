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مقتل قائد كبير بالجيش اليمني وعدد من مرافقيه بانفجار في عدن

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«المجلة» 0 تبليغ

23 مارس , 2022

مدينة عدن (أ.ف.ب)

قتل قائد كبير بالجيش اليمني وعدد من مرافقيه في انفجار بمدينة عدن جنوب اليمن، حسبما أفادت وكالة «رويترز».

وأشارت الوكالة إلى سقوط عدد من الجرحى في الانفجار.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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