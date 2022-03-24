مقتل قائد كبير بالجيش اليمني وعدد من مرافقيه بانفجار في عدن

23 مارس , 2022 مدينة عدن (أ.ف.ب) قتل قائد كبير بالجيش اليمني وعدد من مرافقيه في انفجار بمدينة عدن جنوب اليمن، حسبما أفادت وكالة «رويترز». وأشارت الوكالة إلى سقوط عدد من الجرحى في الانفجار.

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