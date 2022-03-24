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بسبب وعكة صحية.. استبعاد لاعب جديد من قائمة منتخبنا الوطني امام الامارات

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، غياب اللاعب مهند جعاز عن مباراة المنتخب الوطني امام الامارات بسببِ وعكةٍ صحيةٍ.

وقال الاتحاد في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "جميع لاعبي المنتخب الوطنيّ يتمتعون بالجاهزيّةِ التامة باستثناءِ تأكُّد غياب اللاعب مهند جعاز بسببِ وعكةٍ صحيةٍ بدأت واضحةً عليه اليوم، حيث سبق أن عانى منذ لحظةِ وصوله إلى العراق من آلامٍ في الرأس ولم يكمل جعاز، المحترف في هامربي السويدي، تدريباتَ يوم أمس بعد شعوره بدُوارٍ في الرأسِ مع ملامح الإرهاق التي ظهرت واضحةً عليه".

 

وتتجه الأنظار مساء اليوم الخميس إلى ملعب (الملك فهد الدولي) بالعاصمة الرياض لمتابعة لقاء منتخبنا الوطني العراقي ضد الإمارات في الجولة قبل الأخيرة للمجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٢.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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