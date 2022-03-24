استئناف ميسان وبعثة الامم المتحدة يناقشان القضايا التي تخص المتظاهرين

بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس محكمة استئناف ميسان الاتحادية القاضي حيدر حنون زاير، مع مدير بعثة الامم المتحدة/ مكتب مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان رأفت عبد التواب والوفد المرافق له في مبنى رئاسة المحكمة، القضايا التي تخص المتظاهرين في المحافظة.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لـ الخليج 365، أن " الطرفين ناقشا القضايا التي تخص المتظاهرين في محافظة ميسان وما تحقق على مستوى امن السادة القضاة بعد حادثة استشهاد القاضي (احمد فيصل خصاف) فضلا عن الوضع الامني في المحافظة، وابرز انجازات المحاكم والضمانات القضائية لمنع التعذيب والمعاملة السيئة في حالة تواجدها بمراكز الشرطة".



من جانبه، عبر مدير بعثة الامم المتحدة/ مكتب مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان عن "دعمة لسياسة مجلس القضاء الاعلى، فيما يخص تطوير التشريعات القانونية التي تخص عمل القضاء والاجراءات القضائية وتعزيز استقلال القضاء ودعم قاعدة الحقوق والحريات الاساسية للمواطنين امام المحاكم وفي كافة المجالات وبما ينسجم مع نصوص الدستور والقوانين ذات العلاقة ولائحة حقوق الانسان العالمية".

