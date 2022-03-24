نانسي عجرم تكشف تفاصيل لقائها لأول مرة بزوجها

بغداد - ياسين صفوان - كشفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، تفاصيل لقائها لأول مرة بزوجها الدكتور فادي الهاشم، مشيرة الى انها لم تكن تتوقع أن يتحول الموعد مع طبيب الأسنان إلى قصة حب.



وخلال استضافتها في برنامج "مع الشريان" الذي يقدمه الإعلامي داود الشريان عبر قناة MBC1، روت نانسي القصة: "زوجي طبيب أسنان وفي ذلك اليوم ذهبت إلى عيادته لإصلاح أسناني، وكان من المفترض أن يستغرق ذلك يوماً واحداً، لكنه واصل العمل لمدة سنة، وبعد سنتين بدأت أحب عيادة الأسنان".

وأشارت إلى أن "القصة انطلقت من عيادة زوجها، قبل أن يعبر لها عن إعجابه بها، وتتطور الأمور بينهما إلى زواج".