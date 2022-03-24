العراق يعتقل 4 من تنظيم داعش.. ويضبط كمية من المتفجرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الأمنية في العراق، اليوم الخميس، اعتقال 4 إرهابيين من تنظيم داعش وضبط صواريخ وعبوات في محافظتي الأنبار ونينوى.



وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، إن "عمليات منفصلة تم تنفيذها بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشُعبْ استخباراتية وبالتعاون مع قوات تابعة لقيادة القوات البرية في قواطع العمليات، أسفرت عن إلقاء القبض على 4 إرهابيين".

وأضاف البيان أن "3 منهم في الأنبار والآخر في سهل نينوى بعد تخفيه بين النازحين في مخيم حسن شام وهروبه من المخيم".

وأشار إلى أن "القوة ذاتها تمكنت من الوصول إلى نفق للدواعش في نينوى، كما استطاعت ضبط 310 طلقات أحادية، 31 عبوة ناسفة، 17 مسطرة تفجير، 13 لغماً أرضياً، 11 مقذوفا، 10 قنابر مختلفة، 10 صواريخ مختلفة، في مناطق عدة من الأنبار ونينوى وغرب نينوى".

وتواصل القوات العراقية سلسة من العمليات العسكرية المتواصلة لملاحقة عناصر داعش يرتكز اغلبها عند المناطق النائية والتضاريس المعقدة التي يعتمدها التنظيم أوكاراً لخلاياه الإرهابية.