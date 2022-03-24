ارتفاع نسبة الإصابات بـ "أوميكرون الخفي" بروسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الدكتور كامل حافيظوف، من هيئة حماية المستهلك، أن نسبة الإصابات بـ "أوميكرون الخفي" ارتفعت في روسيا، ومع ذلك لا نتوقع موجة جديدة.



ويشير الخبير في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن نسبة الإصابات بـ "أوميكرون الخفي" ترتفع تقريبا في جميع مناطق روسيا، ولكن لا نتوقع حدوث زيادة حادة في عدد الإصابات.

ويضيف، بعد ظهور وانتشار متحور "أوميكرون" في جميع أنحاء العالم، تمكن العلماء من تمييز خطوطه الفرعية BA.1، BA.2، BA.3. وقد اطلقوا على BA.2 (أوميكرون الخفي).

ويقول، "تزداد نسبة الإصابات بـ BA.2 في روسيا أيضا، حتى بلغت في مناطق وسط البلاد أكثر من نصف جميع الإصابات الجديدة، بمتحور "أوميكرون"، الذي عمليا موجود في جميع مناطق روسيا تقريبا".

ويؤكد الخبير، على أنه من غير المتوقع حدوث زيادة حادة بعدد الإصابات في روسيا، لأن نسبة كبيرة من السكان نشأت لديهم مناعة ضد المرض نتيجة التطعيم أو بعد تعافيهم من المرض.

ويضيف، عدد الحالات المكتشفة فعلا أقل بكثير من المستويات المرتفعة التاريخية الأخيرة، ففي موسكو مثلا، عدد الإصابات عموما قريب من مستوى الإصابات منذ بداية الوباء.