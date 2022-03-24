طبيب روسي يتحدث عن تجلط الدم المتأخر بعد التعافي من كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

يمكن أن يتطور تجلط الدم لدى المرضى المصابين بـ"كوفيد – 19"، حتى بعد عدة أشهر من الشفاء. وقد أطلقت على تلك الظاهرة تسمية "التجلط المتأخر".



أعلن ذلك طبيب المناعة الروسي د. نيقولاي كريوتشكوف في مقابلة مع موقع Ura.ru الإلكتروني الروسي.

وقال:" هناك تجلط متأخر، فالمرض يمكن أن يتجلى لدى شخص ما يميل إليه بعد بضعة أشهر من الشفاء، حتى لو لم تكن هناك مظاهر خارجية واضحة، ولن يكون هذا مجرد تجلط، بل يمكن أن تصاحبه سكتة دماغية أو نوبة قلبية أو انسداد رئوي".

ونصح الطبيب بأخذ إجازة طويلة بعد التعافي من فيروس كورونا لإعادة التأهيل.

هذا وأشار اختصاصي أمراض الحساسية والمناعة، فلاديمير بوليبوك، بدوره إلى أنه من المهم بعد التعافي من فيروس كورونا، التشخيص الصحيح والوقاية من تطوّر تجلط الدم. ونصح بفحص تخثر الدم في إطار حملة الفحص الطبي العام، وكذلك استخدام الأدوية التي تساعد في ترميم جدران الأوعية الدموية.