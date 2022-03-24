زيارة غير مسبوقة لوزير الخارجية الصيني إلى أفغانستان.. ما القصة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022

وصل وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الخميس، إلى كابول، وفق ما أعلن مسؤول في حركة طالبان، قبل أسبوع من استضافة بكين للقاء بين جيران أفغانستان للبحث في سبل مساعدة البلاد بعد سيطرة طالبان على الحكم في أغسطس/آب الماضي.

