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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زيارة غير مسبوقة لوزير الخارجية الصيني إلى أفغانستان.. ما القصة؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022
متابعات_الخليج 365
وصل وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الخميس، إلى كابول، وفق ما أعلن مسؤول في حركة طالبان، قبل أسبوع من استضافة بكين للقاء بين جيران أفغانستان للبحث في سبل مساعدة البلاد بعد سيطرة طالبان على الحكم في أغسطس/آب الماضي.
وكتب المسؤول في الحكومة أحمد ياسير في تغريدة أن "وزير الخارجية الصيني وصل إلى كابول للقاء مسؤولين من الإمارة الإسلامية"، أي من نظام طالبان.
وتعتبر زيارة وزير الخارجية الصيني هي الأولى لـ"وانغ يي" إلى أفغانستان.