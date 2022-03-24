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وكيل "تموين المنوفية": نستهلك مليون و340 ألف أسطوانة بوتاجاز في الشتاء

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محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

صرح عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، بأن 60% من المحافظة تعتمد على الغاز الطبيعي المتوفر بالمدن وعدد من القرى، مُشيرًا إلى أن استهلاك أسطوانات البوتاجاز يبلغ مليون و340 ألف أسطوانة خلال فترة الشتاء.

وأضاف "الجمال" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن محافظة المنوفية لم تواجه أية أزمات في الغاز خلال السنوات الأخيرة، ويكون الاستهلاك الأكبر في فصل الشتاء، لاعتماد المواطنين بشكل كبير على السخانات لتدفئة المياه، لذا يقل استهلاك أسطوانات الغاز لنحو مليون أو أقل خلال الصيف.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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