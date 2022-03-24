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ضبط 8 أطنان ملح مجهول المصدر في حملة تموينية بالإسكندرية

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محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الخميس، 8 أطنان ملح مجهول المصدر داخل أحد معامل تصنيع منتجات الألبان بمنطقة العامرية غرب المحافظة.

قال محمد سعدالله، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، إن إدارة تموين العامرية نفذت حملة للرقابة على أماكن تصنيع منتجات الألبان والمعامل المختصة بهذا الشأن لضبط السلع مجهولة المصدر وحماية المواطنين من حالات الغش التجاري.

أضاف في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن الحملة أسفرت عن ضبط أحد معامل الألبان لحيازته كمية كبيرة من ملح طعام مجهول المصدر معبأة داخل 160 جوالا بإجمالي كمية 8 أطنان، دون مستندات دالة على الحيازة، فيما اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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