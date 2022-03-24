ضبط صاحب محل بتهمة التجارة في النقد الأجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الخميس، صاحب محل في اتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبحوزته عملات أجنبية، دائرة مركز شرطة البلينا جنوبي المحافظة، جرى التحفظ على المضبوطات، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة البلينا إخطارًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن ورود معلومات لضباط الإدارة بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بسوهاج مفادها اتجار "محمد. ع" 52 عامًا صاحب محل خردوات ويقيم دائرة المركز في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع العملات الأجنبية من ذوي العاملين بالخارج.

جرى ضبط المتحرى عنه حال تعامله مع "محمد. ا" 35 عامًا سائق ويقيم دائرة المركز وبحوزته 350 دولار أمريكي، و10 آلاف جنيه مصري، وبحوزة الثاني 101 دينار كويتي.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بارتكابه الواقعة، وأن المبالغ المضبوطة بحوزته من حصيلة نشاطه.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.