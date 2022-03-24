1879 فرقة ثابتة ومتحركة.. استعدادات مكثفة لحملة شلل الأطفال بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

أكدت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، تواصل الاستعدادات المكثفة لحملة شلل الأطفال بالطعم الفموي "سابين" نمط (١؛٣)، والمزمع إقامتها يوم الأحد المُقبل لمدة أربعة أيام بجميع أنحاء المحافظة من خلال 1879 فرقة ثابتة ومتحركة، لتطعيم الأطفال المصريين وغير المصريين من سن يوم إلى سن خمس سنوات.

في ذات السياق، أوضح الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية -في بيان للمديرية- بحث ومراجعة الخطط الموضوعة لتنفيذ الحملة ومراجعة جميع الخرائط، كذلك تدريب جميع الفرق المشاركة بجميع الإدارات بحضور فرق إشراف الطب الوقائي بالمديرية والإدارات التابعة لها، لتحقيق المرجو من الحملة والوصول للمستهدف منها نحو مصر خالية من شلل الأطفال.

جدير بالذكر أنه وضُعت خطة للتحريك المجتمعي اللازم للدعاية أثناء الحملة، ومتابعة معدات سلسلة التبريد اللازمة أثناء الحملة، حفاظًا على طُعم صالح وآمن طوال أيام الحملة.