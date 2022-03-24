مصرع تلميذ صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي تلميذ مصرعه، اليوم الخميس، تحت عجلات قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد، بالمنشأة جنوبي محافظة سوهاج، جرى نقل الجثة للمشرحة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة المنشاة بلاغًا باصطدام قطار بطفل ووفاته دائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء عبور "كيرلس. ش" 9 أعوام تلميذ ويقيم دائرة المركز شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة اصطدم به القطار، ما نتج عنه وفاته.

جرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وتولت النيابة العامة التحقيقات.