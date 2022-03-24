مصرع شاب في حادث تصادم بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي شاب مصرعه، اليوم الخميس، متأثرًا بإصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي حاد، في حادث تصادم، بطما شمالي محافظة سوهاج، جرى نقل الجثة للمستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة طما إشارة من المستشفى المركزي بوصول "محمود. م" 17 عامًا عامل ويقيم دائرة المركز مصابًا بنزيف بالأذن وكسر بعظام القدم اليسرى وسحجات بالوجه، وتوفي أثناء تقديم الإسعافات اللازمة له.

أفاد والده أنه أثناء قيادة نجله المذكور دراجته البخارية بذات الناحية اصطدمت به سيارة نقل قيادة "رأفت. ا" 59 عامًا سائق ويقيم دائرة المركز ما نتج عنه وفاته، واتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث، ونفى الشبهة الجنائية.

أفاد قائد السيارة بمضمون ما تقدم، وأضاف بأنه فوجئ بالمذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي حاد، أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.