وزير القوى العاملة: تعيين 757 شابًا من مختلف المؤهلات في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي :

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان خلال زيارته لمحافظة قنا، أن مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا، عينت 757 شابًا من مختلف المؤهلات، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ عدد المسجلين بمكاتب التشغيل 2635 شاباً منهم 20 "قادرون باختلاف"، وتوفير 5 فرص عمل، فضلا عن استخراج 1001 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة للعمال علي المهن المختلفة.

وقال الوزير: إن المديرية صرفت منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً بإجمالى 164 ألفاً و882 جنيها لـ548 عاملاً من المسجلين، منها 97 ألف جنيه لـ 46 عاملاً كرعاية اجتماعية، وصرف 67 ألفاً و882 جنيها للرعاية الصحية لـ 502 عاملا من المسجلين بالمديرية.

وأشار إلى أنه جرى التفتيش العمالي على 473 منشأة، وشن 7 حملات تفتيش شامل، وأسفر عن تحرير 41 محضراً عمالياً، من خلال مفتشى العمل، وعمل ندوتي توعية للعاملين، فضلاً عن تلقى 17 شكوى عمالية، تم تسوية 5 شكاوى منها ودياً، وتحويل 10 شكاوى منها للقضاء، شكوتين ما زالت تحت البحث والدراسة.