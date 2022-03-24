6 آلاف صاروخ إضافي من بريطانيا لأوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أعلن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، أنّ بلاده سترسل إلى أوكرانيا 6 آلاف صاروخ إضافي، ما يمثل زيادة بنسبة الضعف في الأسلحة الفتاكة الدفاعية التي قرّرت لندن تزويد كييف بها في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال جونسون عشية قمتي حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومجموعة السبع المقرّرتين في بروكسل يوم الخميس إنّ “المملكة المتّحدة ستعمل مع حلفائها لزيادة الدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا”.

وأشار إلى أنّ لندن ستقدّم بالإضافة إلى الصواريخ مساعدة للجيش الأوكراني بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 30 مليون يورو.

وكان قد كشف مصدر برلماني أن ألمانيا تعتزم إرسال ألفي صاروخ إضافي مضاد للدبابات إلى أوكرانيا. وسبق أن تلقت القوات الأوكرانية من الجيش الالماني ألف صاروخ مضاد للدبابات و500 صاروخ أرض-جو من طراز ستينغر.

كما قدمت ألمانيا نحو 500 صاروخ أرض-جو من طراز ستريلا من أصل 2,700 تعهدت بها.

كما أعلنت السويد أنها سترسل إلى أوكرانيا خمسة آلاف قطعة سلاح إضافية مضادّ للدروع لمساعدة أوكرانيا.

ويأتي الإعلان عن شحنة الأسلحة الجديدة هذه عشية خطاب يعتزم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلقاءه أمام البرلمان السويدي عبر الفيديو الخميس.

وقالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي في تغريدة على تويتر إنّ “السويد ستضاعف مساهمتها في القوات المسلّحة مع خمسة آلاف سلاح مضادّ للدبّابات ومعدّات لإزالة الألغام”، مشيدة بـ”قرار تاريخي جديد”.

وأكّد متحدّث باسم وزارة الدفاع أنّ شحنة الأسلحة التي سترسلها السويد إلى أوكرانيا مماثلة لتلك التي سبق لها وأن أرسلتها في المرة الأولى وهي قاذفات صواريخ من طراز AT-4 الأحادية الطلقة.

وهذه الأسلحة سهلة الاستخدام، لكنّها أقلّ قوة من قاذفات الصواريخ المضادّة للدروع من نوع إنلاو التي طلبتها كييف من ستوكهولم لكنّ الحكومة السويدية رفضت تزويدها بها، خلافاً للحكومة البريطانية التي زوّدت الجيش الأوكراني بهذه الأسلحة .