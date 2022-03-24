شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا طويل المدى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال جيشا كوريا الجنوبية واليابان إن كوريا الشمالية أطلقت ما قد يكون صاروخا باليستيا طويل المدى قبالة ساحلها الشرقي اليوم الخميس في أول تجربة إطلاق فيما يبدو منذ تردد أنباء عن انفجار صاروخ بالجو فوق بيونجيانج الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن هيئة الأركان المشتركة في البلاد قولها إنها رصدت إطلاق "مقذوف غير محدد" من كوريا الشمالية يعتقد أنه صاروخ بعيد المدى وربما صاروخ باليستي عابر للقارات أطلق على مسار "مرتفع".

ولم تؤكد وزارة الدفاع في سول بعد ما إذا كان الاختبار يتضمن صاروخا باليستيا عابرا للقارات والذي لم يتم اختباره بمدى كامل منذ عام 2017.

وأعلنت الحكومة اليابانية كذلك رصد الإطلاق وقالت إنه قد يكون صاروخا باليستيا.

وفي 16 مارس آذار، أطلقت كوريا الشمالية ما يعتقد أنه صاروخ انفجر بعد فترة وجيزة من إقلاعه في سماء بيونجيانج حسبما قال الجيش الكوري الجنوبي وسط تقارير تفيد بأن الشطر الشمالي المسلح نوويا يسعى لتجربة إطلاق أكبر صاروخ له حتى الآن.