شكرا لقرائتكم خبر عن 27 ألف إصابة جديدة بكورونا في تايلاند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة التايلاندية صباح اليوم الخميس تسجيل 27ألفا و 24 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت تايلاند 82 حالة وفاة، بارتفاع بواقع حالتين عن أمس الأربعاء.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية أن 23 ألفا و721 مريضا خرجوا من المستشفيات، بعد تعافيهم من الفيروس.

ومنذ بدء الجائحة أوائل عام 2020، تم تسجيل 3 ملايين و450 ألفا و980 آلاف حالة إصابة، من بينها مليون و 227 ألف و545 حالة ، منذ مطلع هذا العام.

وبلغت حصيلة الوفيات 24 ألفا و579 حالة ، منذ بدء الجائحة.