بالصور - «مكافحة المخدرات» السعودية تضبط 3.3 مليون قرص إمفيتامين في شحنة ليمون

تمكنت «مكافحة المخدرات» في السعودية من ضبط 3.3 مليون قرص إمفيتامين مخدر تم تهريبها إلى المملكة مخفية في شحنة ليمون.

وأعلن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها أسفرت عن ضبط (3.320.000) قرص إمفيتامين مخدر، تم تهريبها إلى المملكة مخفية في شحنة ليمون، والقبض على المتهمين بتهريبها في محافظة جدة، وهما مقيم من الجنسية الأردنية ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية، حيث جرى إيقافهما واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.