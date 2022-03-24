23 مارس , 2022 التحالف يدمّر زورقين مفخخين ويحبط هجوماً وشيكاً على ناقلات نفط. أعلنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الأربعاء)، عن تدمير زورقين مفخخين وإحباط هجوم حوثي عدائي وشيك على ناقلات نفط عملاقة جنوب البحر الأحمر. وأوضح التحالف أن إطلاق الزورقين المفخخين تم الإعداد له من محافظة الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون، مبيناً أن الميليشيا الحوثية تصعّد هجماتها العدائية لاستهداف مصادر الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي.

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