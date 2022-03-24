القبض على 4 ارهابيين وضبط صواريخ وعبوات في الانبار ونينوى – عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - ===============

الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على اربعة ارهابيين وتصل الى نفق وتضبط صواريخ وعبوات في الانبار ونينوى

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بعمليات منفصلة تم تنفيذها بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشُعبْ استخبارات الفرق الخامسة والعاشرة والخامسة عشر والسادسة عشر

والعشرون وبالتعاون مع قوات تابعة لقيادة القوات البرية في قواطع العمليات، اسفرت عن القاء القبض على اربعة إرهابيين ثلاثة منهم في الانبار والاخر في سهل نينوى بعد تخفيه بين النازحين في مخيم حسن شام وهروبه من المخيم .

وهم من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤ إرهاب.

فيما تمكنت القوة ذاتها من الوصول الى نفق للدواعش في نينوى، كما استطاعت ان تضبط

٣١٠ اطلاقة احادية

٣١ عبوة ناسفة،

١٧ مسطرة تفجير،

١٣ لغم ارضي ،

١١ مقذوف ،

١٠ قنابر مختلفة،

١٠ صواريخ مختلفة ، في مناطق عدة من الانبار ونينوى وغرب نينوى .حيث تم تسليم الارهابيين الى جهات الطلب بعد اكمال الإجراءات اللازمة بحقهم ،

فيما قامت مفارز الجهد الهندسي المرافقة للقوات برفع المواد وتفجيرها موقعيا وتحت السيطرة.

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