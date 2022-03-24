لاعب أماراتي يتحدى لاعبي منتخبنا الوطني العراقي قبيل لقاء اليوم

وقال الحمادي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة اليوم: "جميع اللاعبين على قلب رجل واحد، ونأمل أن نقدم الأداء المنتظر منا، وأن نخرج بنتيجة إيجابية، تساعدنا في التأهل للملحق القاري، ومن ثم نقاتل على حظوظنا في التأهل لمونديال قطر المقبل".

وأضاف ابن الـ23 ربيعاً: "خضنا معسكراً تدريبياً جيداً في دبي، واللاعبون كانوا على قدر المسؤولية، ويعرفون جيداً قيمة وأهمية مواجهة اليوم، والتي ستكون أمام منتخب كبير؛ المنتخب العراقي الذي يضم لاعبين مميزين في كل المراكز، ولكننا قادرون على تحقيق الانتصار، ومواصلة رحلة تحقيق الحلم بالوصول إلى بطولة كأس العالم المقبلة".

وأشار مدافع الجزيرة، الناشط في دوري المحترفين الإماراتي، إلى أن "الجميع يرفعون شعار الفوز ولا شيء غيره، مؤكداً أن "طموح اللاعبين هو التمسك بنغمة الانتصارات، ومنح المجموعة دفعة معنوية كبيرة في باقي المشوار، ولاحقاً في الملحق القاري، ومن ثم العالمي".