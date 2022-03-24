حريق بمستشفى اطفال في بابل (صور)

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل غرفة المنظومة الكهربائية الرئيسية في مستشفى الاطفال والولادة في مركز محافظة بابل".

واضاف ان "فرق الدفاع المدني طوقت وعزلت النيران وقطعت التيار الكهربائي واخمدت الحريق دون تسجيل اصابات بشرية مع التاكيد على عدم معاودة التيار الى المنظومة الكهربائية حتى استكمال اعمال الصيانة من قبل المختصين".