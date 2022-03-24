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حريق بمستشفى اطفال في بابل (صور)

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، إخماد حريق بمستشفى الاطفال بمحافظة بابل.
وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل غرفة المنظومة الكهربائية الرئيسية في مستشفى الاطفال والولادة في مركز محافظة بابل".

واضاف ان "فرق الدفاع المدني طوقت وعزلت النيران وقطعت التيار الكهربائي واخمدت الحريق دون تسجيل اصابات بشرية مع التاكيد على عدم معاودة التيار الى المنظومة الكهربائية حتى استكمال اعمال الصيانة من قبل المختصين".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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