ولي عهد أبوظبي يستقبل دوق لوكسمبورغ ويبحثان العلاقات الثنائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الدوق هنري دوق لوكسمبورغ الأكبر الذي يشارك في احتفالات بلاده بيومها الوطني بمعرض "إكسبو 2020 دبي".



وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ودوق لوكسمبورغ علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وأهمية دعمها وتنميتها على جميع المستويات خاصة الاستثمارية والتنموية بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

كما استعرضا عدداً من الموضوعات والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء النجاح الذي حققته دولة الإمارات في " استضافتها "إكسبو 2020 دبي"ومشاركة لوكسمبورغ التي قدمت خلالها تجاربها ورؤيتها إلى المستقبل خاصة في مجالات التنمية المستدامة بجانب مقوماتها الطبيعية والسياحة.