شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على حالة الطقس في مصر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تشهد حالة الطقس اليوم الخميس استمرار التقلبات المناخية مع توقعات بسقوط أمطار في مصر، على أن تكون ممزوجة بالثلوج في الأردن.



وأشارت هيئة الأرصاد المصرية، في صفحتها بموقع "فيسبوك"، إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على السواحل الغربية وشمال الوجه البحري يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا.

وتمتد الأمطار إلى باقي السواحل الشمالية مع تقدم الوقت، كما تقل حدة الأمطار كلما تقدمنا لداخل لتصبح خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة.

كما تنشط الرياح على كافة الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على جنوب البلاد وسيناء والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وتستمر الأجواء الباردة على شمال البلاد بينما تكون دافئة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء حيث تسجل القاهرة الكبرى ١٧ درجة مئوية نهارا، والسواحل الشمالية ١٦درجة مئوية، ترتفع إلى ١٨ درجة مئوية في شمال الصعيد، بينما تبلغ أعلى معدلاتها في جنوب الصعيد لتسجل ٢٢ درجة مئوية.

وتتراوح حالة البحر المتوسط بين الاعتدال والاضطراب، وكذلك حالة البحر الأحمر، ويكون اتجاه الرياح شمالي غربي. ويصل ارتفاع الموج في البحر المتوسط إلى 3 أمتار بينما يصل في البحر الأحمر إلى 2.5 متر.

وتسببت توقعات الأرصاد الجوية في إعلان 3 محافظات عن تعطيل الدراسة، الخميس، بسبب توقعات الأمطار ونشاط الرياح المثيرة للأتربة والرمال.

وأعلنت محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح عن تعطيل الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، مع استثناء أطقم العمل اللازمة للتعامل مع تداعيات الطقس.

وقرر محافظ الإسكندرية، لليوم الثاني على التوالي، منح إجازة للعاملين المعينين ضمن نسبة 5% إعاقة، وكذلك الموظفة التي ترعي طفلًا أو أكثر أقل من 12 عامًا، مع استثناء القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات وفق الاحتياجات المحددة من مديري الإدارات التعليمية.

تشهد حالة الطقس في الأردن تعمق تأثير المنخفض الجوي المصنف من الدرجة الثالثة (عالي الفعالية)، وتزداد وتيرة الهطولات المطرية التي تترافق مع تساقط البرَد أحيانا وتكون على هيئة تساقطات ثلجية فوق المرتفعات الجبلية العالية.

كما يتوقع أن يؤثر المنخفض الجوي على مختلف مناطق شمال ووسط وجنوب المملكة تباعا خلال يومي الخميس والجمعة.

وقال مدير عام موقع طقس العرب محمد الشاكر، أن الأجواء بدأت بالتغير منذ ساعات الصباح الباكر على شكل اشتداد الرياح، وبدأت الأمطار في الهطول في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى. وأضاف أنه في ساعات ظهيرة الخميس يبدأ تأثير المنخفض الجوي الذي يستمر حتى مساء الجمعة.

وأشار إلى أن الأجواء ستبدأ بزخات من الأمطار والبرَد على المناطق الشمالية، وزخات من الثلوج فوق المرتفعات الجبلية الشمالية التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر.

وبين الشاكر أن الهطولات بعد ذلك تصبح منتظمة بشكل عام مع تساقط البرد الذي قد يكون كثيفا في بعض الأماكن، ويصبح الهطول الثلجي أكثر انتظاما لكن على المرتفعات التي تزيد عن 1200 متر، لافتا إلى أن المرتفعات الجبلية العالية في جرش وعجلون هي الأوفر حظا في تساقط الثلوج.

أما بالنسبة لذروة تساقط الأمطار، كشف الشاكر أن الذروة الأولى لتساقط الأمطار ستكون في ساعات بعد الظهر في شمال ووسط المملكة، والذروة الثانية صباح الجمعة تحديدا في الفترة بين ساعات الفجر والظهر.