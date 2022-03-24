الإمارات تعلن نجاح تشغيل المحطة الثانية من محطات الطاقة النووية بمنطقة براكة بأبوظبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء،حاكم دبي، نجاح تشغيل المحطة الثانية من محطات الطاقة النووية بمنطقة براكة في أبوظبي.



وقال في تغريدة على موقع تويتر: "نبارك لدولة الإمارات نجاحها في تشغيل المحطة الثانية من محطات الطاقة النووية بمنطقة براكة في أبوظبي .. أبارك لجميع العاملين وأبارك ل١٨٠٠ من أبناء الوطن من المهندسين والمشغلين والمختصين .. أبارك لأخي محمد بن زايد الإنجاز الوطني التاريخي" .

كانت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية كشفت عن إجراء 40 عملية تفتيش في براكة خلال العام 2021.

وقالت إن الهيئة أجرت خلال العام الماضي 300 عملية تفتيش على المنشآت الطبية وغير الطبية بمختلف مناطق الدولة.

كما أصدرت 297 رخصة وقامت بتعديل 378 رخصة وتجديد 611 رخصة، وأصدرت أكثر من 15 ألف موافقة جمركية و1404 تصاريح للمصادر الإشعاعية المخصصة للاستيراد والتصدير، وأجرت 64 عملية تفتيش خلال2021 لمرافق مختلفة.

و أصدرت الهيئة كذلك 24 ترخيصاً خاصاً باستيراد وتصدير مواد نووية خاضعة للرقابة، لافتاً إلى أن نسبة الكوادر الشابة الوطنية شكلت 44% من إجمالي القوى العاملة في الرقابة النووية.

ولدى دولة الإمارات 18 محطة رصد للنشاط الإشعاعي وتشكل نوعاً من الإنذار المبكر لأي سحابات إشعاعية تأتي للدولة من الخارج، كما يتم جمع العينات من التربة والهواء لقياس المستويات الإشعاعية وتخطط الهيئة لإصدار النسخة الثالثة من تقرير برنامج الرصد الإشعاعي البيئي، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".