المالكي يرجح عدم تحقيق النصاب في جلسة اختيار رئيس العراق.. ماذا قال؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

رجح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مساء الأربعاء، عدم تحقيق النصاب القانوني لعقد جلسة البرلمان العراقي يوم السبت المقبل لانتخاب رئيس جديد للعراق.



وقال المالكي في تصريح متلفز: "جلسة البرلمان يوم السبت المقبل ستكون مفصلية إن عقدت أم لم تعقد ونرجح عدم تحقيق النصاب في جلسة اختيار رئيس الجمهورية".

وأضاف "إذا لم تعقد جلسة البرلمان السبت المقبل سيضطر التحالف الثلاثي لعقد مفاوضات لغرض التفاهم مع الإطار التنسيقي، ونأمل من الشركاء المساهمة في حل أزمة تسمية الرئاسات الثلاث لا تعقيدها، لأن العملية السياسية لو مضت بإدارة طرف على حساب الآخر سيحدث خلل كبير".

وحذر المالكي الذي حصل ائتلافه على 35 مقعداً في البرلمان العراقي من أن "إقصاء أحد جناحي العملية السياسية للجناح الآخر يؤسس لشرخ خطير، ونحن نحذر من ذلك ونرفض التهديدات التي تطال النواب المستقلين للقبول بإملاءات بعض الأطراف السياسية وليس من حق أحد دفع جهة سياسية معينة للقبول بالمعارضة بالإكراه".

وأوضح أن "رئيس الوزراء القادم ربما سيكون من أكثر الرؤساء الذي سيواجه تحديات بمختلف أشكالها، وإذا كان محمد جعفر الصدر بإمكانه مواجهة الضغوط الخارجية وأن يكون متوازناً بين الإطار والتيار، ربما ينجح بإدارة الحكومة العراقية المقبلة".

وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قد رحب الأربعاء بتشكيل الكتلة الأكثر عدداً في البرلمان العراقي، وتسمية المرشحين لشغل منصب رئيس الجمهورية والحكومة للسنوات الأربعة المقبلة.

وتم الإعلان عن تسمية ريبر أحمد مرشحاً لمنصب رئيس العراق في جلسة البرلمان العراقي المرتقبة يوم السبت المقبل، وتسمية محمد جعفر الصدر لمنصب رئيس الحكومة.