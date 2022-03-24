الاتحاد الأوروبي يضاعف المساعدات العسكرية لأوكرانيا إلى مليار يورو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

وافقت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، على 500 مليون يورو ما يعادل 550 مليون دولار إضافية، مساعدات عسكرية لأوكرانيا قبل قمة بين زعماء الاتحاد الأوروبي والرئيس الأمريكي جو بايدن، حول الغزو الروسي.



وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، إن الاتحاد الأوروبي يواصل دعم أوكرانيا ضد روسيا والمعاناة التي "تؤثر على الشعب الأوكراني".

وبهذا المبلغ يتضاعف المبلغ الإجمالي للمساعدات العسكرية من التكتل لأوكرانيا إلى 1 مليار يورو بعد حزمة سابقة بـ 500 مليون يورو، في فبراير(شباط) الماضي.

ويعتبر إرسال أسلحة لدولة غير عضوا في الاتحاد الأوروبي وتتعرض لهجوم سابقة في تاريخ الاتحاد.

ومع ذلك لم تكن الموافقة على دفعة ثانية سلسة، ففي وقت سابق هذا الشهر، أعلن بوريل الدفعة من المساعدات قبل موافقة حكومات الاتحاد الأوروبي.

وتمنع معاهدات الاتحاد الأوروبي التكتل من استخدام أموال ميزانية الاتحاد الأوروبي للمشاريع العسكرية.

وجاءت أول مساهمة دفاعية لأوكرانيا بـ 500 مليون يورو ممولة بشكل منفصل عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

كما قدمت الدول الأعضاء أسلحة إلى أوكرانيا بجهود ثنائية مستقلة عن التكتل.

ومن المقرر أن يناقش بايدن الصراع في أوكرانيا مع زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة يوم الخميس بعد اجتماع قادة ناتو في مقر التحالف في بروكسل.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كلمة أمام بايدن وقادة ناتو الآخرين عبر رابط فيديو، وسيتحدث بعدها مرة أخرى إلى رئيس الولايات المتحدة وزعماء الاتحاد الأوروبي.