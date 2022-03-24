الجيش الليبي ينفي إرسال قوات إلى أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

وصف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، الأخبار عن زيارة قائد الجيش خليفة حفتر لموسكو، واتفاقه على إرسال قوات ليبية للقتال في أوكرانيا بـ "الأكاذيب والادعاءات".



وحذر المسماري، حسب وكالة سبوتنيك الروسية الأربعاء، من انهيار مساعي توحيد المؤسسة العسكرية واللجنة المشتركة بسبب "تسييس" هذا الملف.

وفي وقت سابق، أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي اللواء خالد محجوب أن الجيش لن يرسل مقاتلين لأي جهة وليس لديه مرتزقة ليرسلهم، وذلك بعد تأكبد كييف أن الجيش الليبي سيرسل مرتزقة للقتال مع القوات الروسية في أوكرانيا.

وتابع "نحن منشغلون بمكافحة الإرهاب وعصابات تهريب البشر في ليبيا، خاصة على الحدود الجنوبية للبلاد".