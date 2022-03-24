شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة مسؤول روسي رفيع مقرب من “بوتين” والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

بعد جدل استمر لساعات؛ كشفت روسيا مؤخرا عن استقالة أناتولي شوبيس من منصب المبعوث الخاص للكرملين، دون ذكر تفاصيل.

وتأكيداً للأخبار المتداولة؛ أوضح الكرملين أن شوبيس المقرب من الرئيس فلاديمير بوتن، ترك منصبه طوعا لأسباب خاصة به، ذلك في الوقت الذي تناولت وكالات عالمية أنباء عن أن استقالة المسؤول الروسي جاءت احتجاجا على العمليات العسكرية الروسية في كييف.

وقد غادر شوبيس روسيا من دون أن تكون لديه أي نية إلى العودة للبلاد ثانية، بحسب وكالة رويترز للأنباء؛ لكنها في الوقت نفسه لم تعلن مكان تواجده حاليا.

وشوبيس هو أحد المخططين الرئيسيين للإصلاحات الاقتصادية في عهد الرئيس السابق بوريس يلتسن في التسعينيات، وكان مدير مكتب بوتن بأول وظيفة له في الكرملين.

ويأتي الكشف عن استقالة شوبيس قبل يوم من انعقاد قمة طارئة لحلف شمال الأطلسي بشأن أوكرانيا، يشارك فيها الرئيس الأميركي جو بايدن.