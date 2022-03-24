شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تحجب خدمة جوجل للأخبار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قامت هيئة تنظيم الاتصالات الروسية (روسكومنادزور)، الأربعاء، بحجب الخدمة الإخبارية التي يقدمها موقع جوجل المملوك لشركة ألفابت، متهمة إياه بنشر مواد وأخبارًا مزيفة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفق ما ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.

ونفت جوجل من جهتها هذا الاتهام، وأكدت في بيان “نؤكد أن بعض الأشخاص يواجهون صعوبة في الوصول إلى تطبيق جوجل للأخبار وموقعها في روسيا وأن هذا لا يتعلق بأي مشكلات فنية من جانبنا”.

كما أضاف البيان “بذلنا جهدنا لنبقي خدمات المعلومات مثل الأخبار متاحة للموجودين في روسيا أطول مدة ممكنة”.

وقالت إنترفاكس إن روسكومنادزور تحركت بناء على طلب من مكتب المدعي العام الروسي.

ونقلت الوكالة عن هيئة تنظيم الاتصالات “مصدر الأخبار الإلكترونية الأمريكي محل التساؤل أتاح الاطلاع على العديد من المنشورات والمواد التي تحتوي على معلومات مزيفة ومهمة للعامة عن مسار العملية العسكرية الخاصة في الأراضي الأوكرانية”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وقع على قانون ينص على أحكام بالسجن لنشر “أخبار كاذبة” عن الجيش الروسي.

وتتضمن عقوبة نشر الأخبار الكاذبة عن عمد عن القوات المسلحة الروسية حكمًا بالسجن لمدة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات أو غرامة مالية تصل قيمتها إلى 5 ملايين روبل.

وينص مشروع القانون الجديد أيضًا على معاقبة الدعوات لفرض عقوبات على روسيا، بفرض غرامات مالية وحكم بالسجن تصل لعدة سنوات.

وعلى خلفية القرار، أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” وعشرات الوكالات والصحف تعليق عمل الصحفيين وموظفيها في روسيا، في أعقاب صدور هذا القانون الذي يمكن أن يسجن من يدان بتعمد نشر أخبار “زائفة”.