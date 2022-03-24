شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون: الأوكرانيون أجبروا القوات الروسية على التراجع 30 كلم شرق كييف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” إن الطيران الروسي يتجنب الدخول إلى أجواء خطرة في العاصمة كييف أو بعض المدن التي تسيطر عليها الدفاعات الأوكرانية.

وأكد البنتاجون أن الجيش الأوكراني أجبر القوات الروسية على التراجع لمسافة 30 كلم شرق كييف، ومنعهم من التقدم إليها، وفقًا لـ”العربية”.

وكشف عن قيام القوات الروسية بإقامة مواقع دفاعية في عدد من جبهات القتال بأوكرانيا، مضيفًا أنه لا توجد أي تأكيدات بشأن تجهيز روسيا لهجوم كيمياوي أو بيولوجي في أوكرانيا.

وتحدث البنتاجوو عن المساعدات التي ستقدمها أمريكا، وقال سنعطي أولوية لإيصال مضادات الدروع “جافلين” لأوكرانيا ومضادات الطيران “ستينغر”، وأكد أنه خلال يومين ستتوجه أول شحنة عسكرية لأوكرانيا من مساعدات بقيمة 800 مليون دولار.

وكان البنتاجون قد أعلن مساء أمس أن القوات الروسية قصفت أوكرانيا بـ 1200 صاروخ حتى الآن.

ويتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا لليوم التاسع والعشرين على التوالي منذ بدايته في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، فيما تواجه روسيا عقوبات غير مسبوقة فرضتها عليها أمريكا ودول غربية كثيرة إثر هجومها على أوكرانيا.